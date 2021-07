Highlights Italia-Giappone 16-8 | pallanuoto Tokyo 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 31 luglio 2021) Ilcon glidel match di, valido per il gruppo A dei Giochi Olimpici die vinto dagli azzurri per 16-8. Il Settebello vince senza difficoltà e dominando i primi tre quarti, per poi abbassare leggermente il ritmo solo nell’ultimo quarto.in testa al girone con sette punti, davanti a Ungheria e Grecia. SportFace.