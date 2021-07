Highlights finale 100 metri femminile | atletica Tokyo 2020 VIDEO

(Di sabato 31 luglio 2021) Glidelladei 100femminili dileggera validi per i Giochi Olimpici di. Medaglia d’oro per Elanie Thompson-Herah, che firma il nuovo record olimpico in 10.61. Sul podio è tripletta Giamaica, con il secondo posto della favorita Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.74) e il bronzo di Shericka Jackson con il nuovo record personale (10.76). SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : QUALCUNO HA DETTO FINALE? BRAVISSIMO GIMBO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : LA RIVINCITA DI SIMONA QUADARELLA, MEDAGLIA DI BRONZO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics |… - Eurosport_IT : Solamente vent'anni ma un carattere da vedere: la finale da veterano di Vito Dell'Aquila che batte in rimonta 16-12… - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: LA RIVINCITA DI SIMONA QUADARELLA, MEDAGLIA DI BRONZO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaT… - sportface2016 : #Tokyo2020 Gli highlights della finale 100 metri femminile di #atletica -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights finale

Sportface.it

Il video con glidellaper la medaglia di bronzo del torneo di tennis maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Pablo Carrena Busta si impone su Novak Djokovic in tre set (6 - 4, 6(6) - 7, 6 - 3) , con ...I videodelladel sollevamento pesi - 81 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'Italia sale nuovamente sul podio grazie a Nino Pizzolato, che si aggiudica una medaglia di bronzo . Record ...Gli highlights della finale dei 100 metri femminili di atletica leggera validi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Medaglia d'oro per Elanie Thompson-Herah, che firma il nuovo record olimpico in 10.6 ...Sfumato il sogno Golden Slam il serbo perde anche la finale per il bronzo contro un grande Pablo Carreno Busta. Novak Djokovic dice addio ad ogni sorta di medaglia. L’iberico ha la meglio imponendosi ...