Highlights e gol Cagliari-Augsburg 1-3 | amichevole precampionato 2021 VIDEO

(Di sabato 31 luglio 2021) Ilcon glie i gol di1-3, match valido comedeldei sardi. Non una buona prestazione quella della squadra di Semplici, irretita dai tedeschi che ne fanno tre nel primo tempo con Vargas (doppietta) e Jensen, poi nel finale della ripresa c’è spazio per la rete della bandiera con il solito Joao Pedro. In alto le immagini salienti. SportFace.

Advertising

infoitsport : Napoli Bayern Monaco 3-0: risultato, gol e highlights dell'amichevole - sportface2016 : #Tokyo2020, gli #highlights di #SpagnaCostadAvorio 5-2 - sportface2016 : #Tokyo2020, gli #highlights di #BrasileEgitto 1-0 - sportface2016 : I video dei gol di #BayernMonacoNapoli: è #Osimhen-show all'Allianz Arena - sportli26181512 : Dundee-St. Mirren 2-2: Pareggio ricco di reti tra Dundee e St. Mirren. Lo spettacolo non è mancato nel match della… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Sportface.it

Bayern Monaco - Napoli 0 - 3: Video edell'amichevole precampionato degli azzurri ... Con quelInsigne è andato vicinissimo a vincere il premio Uefa per il migliordella stagione 2020/...I video e glidi Bayern Monaco - Napoli 0 - 3. Amichevole precampionato di prestigio per gli azzurri di ... che vince con merito grazie alla doppietta di uno scatenato Osimhen e con i bel...Il video con gli highlights e i gol di Cagliari-Augsburg 1-3, match valido come amichevole del precampionato 2021 dei sardi. Non una buona prestazione quella della squadra di Semplici, irretita dai te ...Video e highlights Bayern Monaco-Napoli 0-3. La squadra di Spalletti vince con merito grazie alla doppietta di Osimhen e il gol di Machach.