Hellas Verona, ufficiale la cessione di Lovato: il comunicato (Di sabato 31 luglio 2021) Matteo Lovato è ufficialmente un giocatore dell’Atalanta. A comunicarlo è l’Hellas Verona, ormai suo ex club Fatta per il trasferimento di Matteo Lovato all’Atalanta. Il difensore arriva dall’Hellas Verona a titolo definitivo: «Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad Atalanta Bergamasca Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato. Con la maglia dell’Hellas Verona, il difensore classe 2000 ha maturato la sua prima esperienza professionale in Serie ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Matteoè ufficialmente un giocatore dell’Atalanta. A comunicarlo è l’, ormai suo ex club Fatta per il trasferimento di Matteoall’Atalanta. Il difensore arriva dall’a titolo definitivo: «FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad Atalanta Bergamasca Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo. Con la maglia dell’, il difensore classe 2000 ha maturato la sua prima esperienza professionale in Serie ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Atalanta, ecco Matteo Lovato. Arriva a titolo definitivo dall'Hellas Verona - Enrico79298051 : RT @revedemarseille: Hellas Verona ???? 1981/82. Vannoli, Cavasin, Ipsaro, Guidolin, Di Gennaro, Gibellini. Tricella, Marmaglio, Manueli, Odd… - CrapanzanoRobin : RT @GiovaAlbanese: Ufficiale il trasferimento in prestito all'Hellas Verona di Gianluca #Frabotta ? #calciomercato - CialdaMorente : @sfomario Lo so Mario ti invidio tanto ma noi più giovani ci basta altro per emozionarci, tu hai Pippo io ho krunic… - H0PESTR0M : L'Arsenal è praticamente l'hellas Verona inglese e i tifosi credono veramente in Lautaro mi piscio addosso -