Helen Mirren vende (o affitta) la sua villa di Los Angeles (Di sabato 31 luglio 2021) Vendere o affittare? Un bel dilemma, se hai una villa extralusso in cui non abiti più da tempo ma a cui sei troppo affezionato per abbandonarla del tutto. Lo sanno bene i premi Oscar Helen Mirren e suo marito Taylor Hackford che non hanno ancora deciso definitivamente cosa fare con la loro casa super glamour di Los Angeles, perciò per ora l'hanno messa sul mercato dando al miglior offerente due opzioni: è in vendita per 18,5 milioni di dollari, ma sono disposti anche a cederla in affitto per 45mila dollari al mese.

GFubi : Helen Mirren che fa i freni a mano a una mano su una Noble M600 rubata ?? #fast9 - dumurin : Sarà ottima sicuramente, ma solo io avrei voluto Helen Mirren nel ruolo? - hasDarkHorse : A me piace molto, però nessuno secondo me, supererà Helen Mirren in The Queen. - LefebvreLogan3 : RT @FastFuriousIT: Un poster da vera regina per la nostra Queenie! Helen Mirren di fronte all’incredibile affissione di #Fast9 su Sunset Bo… - dilelannister : Ep. 3, Peg Peg, figlia di Tom, racconta la sua vita dopo la morte dei genitori. Helen Mirren in una narrazione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Helen Mirren Jena Malone con le Crocs sul red carpet Si tratta di un paio di Crocs rosse, gli ormai iconici zoccoli in gomma tanto amati in tutto il mondo e apprezzate persino dalle insospettabili Kate Middleton ed Helen Mirren. Jena ha deciso di ...

Un agosto a tutta velocità con 'Fast & Furious 9': arriva il nuovo capitolo della saga Tornano a recitare nel film Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Nathalie Eammanuel, Jordana Brewster e Sung Kang, con la premio Oscar Helen Mirren, Kurt Russel e la premio ...

Helen Mirren: io, "vacinada", ingrano la quinta La Repubblica Fast & Furious 9 - The Fast Saga - recensione Nono e penultimo episodio della saga, Fast and Furious 9 è sempre più iperbolico e assurdo, spaziale diremmo, per il divertimento dei fan ma non solo.

Io "vacinada" ingrano la quinta Dopo il video virale con Checco Zalone, Helen Mirren torna al cinema con "Fast & Furious 9". "I film d'azione mi divertono. Pensare che ...

