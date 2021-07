Harper Beckham | la figlia di Victoria è già un’esperta di moda

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 31 luglio 2021) Buon sangue non mente. Ha soltanto dieci anni, ma già sta dimostrando di possedere lo stesso gusto della celebre mamma in fatto di look e scelta degli outfit. Stiamo parlando di, la secondogenita die dell’ex campione di calcio David. Nella giornata di venerdì 30 luglio, la stilista britannica su Instagram ha