Hamilton felice di com’è cominciato il weekend

Advertising

Gabri_bobu : @bailandooo_ Stranamente mia mamma ogni volta che finisce una gara mi chiede chi ha vinto e se le dico che ha vinto… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton felice

... aggiungendo: 'Pensiamo ancora che la penalità inflitta aper quella manovra sia stata ... dicendo: 'Sarei realisticamentese dovessimo essere appena dietro alle due squadre migliori'. ...GP Ungheria:a caccia di record dove tutto è cominciato con la Mercedes Test nelle gare ... "Sonodi tornare in pista in Ungheria in questo fine settimana, soprattutto dopo il risultato ...La prima Sprint Qualifying della storia della Formula 1 è già entrata negli archivi di questo sport, registrando la vittoria di Max Verstappen, il quale si è imposto su Lewis Hamilton conquistando cos ...Il pilota olandese ha anche rimarcato di non aver ricevuto alcuna telefonata dal team principal della Mercedes, Toto Wolff ...