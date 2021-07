GTA 6 un rumor annuncia l’arrivo di una mappa in questa favolosa capitale europea (Di sabato 31 luglio 2021) E se GTA 6 fosse ambientato in Europa? Stando alle ultime circolanti sul social network americano Reddit, il prossimo capitolo dell’amatissima serie videoludica Grand Thetf Auto, potrebbe essere ambientato nel Vecchio Continente, e ora vi spieghiamo tutto. GTA 6 sbarca a Londra? Le ultime novitàDi GTA 6 non vi è nulla di ufficiale, non si sa quando uscirà, per quali console, e quale sarà la sua trama, in realtà non si sa nemmeno se mai uscirà visto che alla Rockstar Games non hanno mai dato alcun annuncio a riguardo. Difficile comunque pensare che dopo il clamoroso successo di GTA 5, che tra l’altro a breve si rinnoverà anche per le console “next-generation”, Playstation 5 e Xbox Series ... Leggi su computermagazine (Di sabato 31 luglio 2021) E se GTA 6 fosse ambientato in Europa? Stando alle ultime circolanti sul social network americano Reddit, il prossimo capitolo dell’amatissima serie videoludica Grand Thetf Auto, potrebbe essere ambientato nel Vecchio Continente, e ora vi spieghiamo tutto. GTA 6 sbarca a Londra? Le ultime novitàDi GTA 6 non vi è nulla di ufficiale, non si sa quando uscirà, per quali console, e quale sarà la sua trama, in realtà non si sa nemmeno se mai uscirà visto che alla Rockstar Games non hanno mai dato alcun annuncio a riguardo. Difficile comunque pensare che dopo il clamoroso successo di GTA 5, che tra l’altro a breve si rinnoverà anche per le console “next-generation”, Playstation 5 e Xbox Series ...

