Green pass | un migliaio a Padova | in corteo tante famiglie

Oltre un migliaio di persone hanno preso parte Padova al corteo organizzato dai movimenti contro il Green pass e le vaccinazioni anti - Covid. Una manifestazione rumorosa, ma pacifica, con dimostranti ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass La manifestazione contro il Green Pass a Milano. Al grido di 'libertà, libertà' è iniziata nel tardo pomeriggio in piazza Fontana a Milano la manifestazione contro il Green Pass. Presenti alla protesta circa un migliaio di persone, che hanno transitato per le vie del centro in piazza della Scala. I manifestanti hanno poi sfilato verso la vicina piazza del Duomo in ...

In arrivo il Green pass per aerei e treni ad alta velocità Green pass per accedere a aerei, treni ad alta velocità e traghetti. Dopo aver scavallato l'enorme scoglio della giustizia, Mario Draghi ha rimesso la testa sul dossier legato al Covid. E la settimana ...

L’Italia dice sì al green pass Uk, ma resta la quarantena di cinque giorni all’arrivo Il Sole 24 ORE Monza, no green pass di nuovo in piazza: terza manifestazione in una settimana Dopo la protesta di sabato scorso, un centinaio di persone è tornata a far sentire la propria voce nel pomeriggio di oggi, sabato 31 luglio, al grido di "no green pass".

