Green pass: un migliaio a Padova, in corteo tante famiglie (Di sabato 31 luglio 2021) Oltre un migliaio di persone hanno preso parte Padova al corteo organizzato dai movimenti contro il Green pass e le vaccinazioni anti - Covid. Una manifestazione rumorosa, ma pacifica, con dimostranti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 luglio 2021) Oltre undi persone hanno preso partealorganizzato dai movimenti contro ile le vaccinazioni anti - Covid. Una manifestazione rumorosa, ma pacifica, con dimostranti ...

Advertising

borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass. - valeriobello8 : @tempoweb In questo momento ci sono DUE navi scafiste delle ong la Sea Watch 3 e la Ocean Viking davanti le coste L… - _fiorucci : RT @MZampedroni: Scusate, ma forse mi sono perso qualche puntata, fatemi sapere per favore se Salvini è contro o a favore del green pass. -