Green Pass, gli elettori di Salvini e Meloni lo vogliono (Di sabato 31 luglio 2021) Sorpresa: anche gli elettori di Salvini e Meloni vogliono il Green Pass. O quanto meno lo vuole una buona maggioranza. Un sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere taglia la testa al toro: il 58% dei leghisti e il 55% dei Meloniani si dicono molto o abbastanza favorevoli al provvedimento. Ovviamente in questi due partiti si registra anche un buon numero di contrari ma sta di fatto che la maggioranza lo vede di buon occhio. In generale il Green Pass "ottiene il consenso di due italiani su tre: infatti il 39% si dichiara molto favorevole ...

