Green pass | a Milano quasi 10 mila in corteo non autorizzato

Advertising

borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass. - Beppe1158 : RT @gustinicchi: GREEN PASS & ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE Il prof. Beniamino Deidda direttore della Scuola Superiore di Magistratura: <<In… - Livio15605215 : RT @FratellidItalia: ?? Mettiamo in sicurezza le persone più fragili ?? Link: -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il Sole 24 ORE

Al grido di 'libertà, libertà' è iniziata nel tardo pomeriggio in piazza Fontana a Milano la manifestazione contro il. Presenti alla protesta circa un migliaio di persone, che hanno transitato per le vie del centro in piazza della Scala. I manifestanti hanno poi sfilato verso la vicina piazza del Duomo in ...per accedere a aerei, treni ad alta velocità e traghetti. Dopo aver scavallato l'enorme scoglio della giustizia, Mario Draghi ha rimesso la testa sul dossier legato al Covid. E la settimana ...Dopo la protesta di sabato scorso, un centinaio di persone è tornata a far sentire la propria voce nel pomeriggio di oggi, sabato 31 luglio, al grido di "no green pass".Green pass per accedere a aerei, treni ad alta velocità e traghetti. Dopo aver scavallato l’enorme scoglio della giustizia, Mario Draghi ha rimesso la testa sul dossier legato al Covid. E la settimana ...