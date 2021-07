Advertising

sportli26181512 : #Grealish al Manchester City: la clamorosa offerta di Guardiola: La squadra campione d'Inghilterra è pronta ad asse… - davidecurrenti : Dall'Inghilterra, l'offerta del Manchester City dovrebbe essere accettata. #Grealish per #Guardiola. - tcm24com : Manchester City; in chiusura l'arrivo di Jack Grealish #Grealish #City #AstonVilla - NMercato24 : Il Manchester City affonda per Grealish, Guardiola lo vuole fortemente. #Calciomercato #31luglio - zazoomblog : Manchester City-Grealish: ci siamo! I dettagli dell’accordo - #Manchester #City-Grealish: #siamo! -

Ultime Notizie dalla rete : Grealish Manchester

Jacksi appresta a diventare il giocatore piu' pagato nella storia del calcio inglese. Il record ...dallo United per riprendersi Pogba sta per essere battuto dall'altra squadra di, ...IlCity è vicino a piazzare il colpo più oneroso di questo calciomercato: 100 milioni di sterline per JackJacknon è stato protagonista ad Euro 2020 ma la sua ultima ...Jack Grealish si appresta a diventare il giocatore piu' pagato nella storia del calcio inglese. Il record degli 89 milioni di sterline pagati nel 2016 dallo United per riprendersi Pogba sta per essere ...Il Manchester City è vicino a piazzare il colpo più oneroso di questo calciomercato: 100 milioni di sterline per Jack Grealish Jack Grealish non è stato protagonista ad Euro 2020 ma la sua ultima stag ...