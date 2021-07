Gravina in Puglia, ancora l’incendio che devasta Difesa Grande Il sindaco presente anche nella notte alle operazioni per salvare il bosco (Di sabato 31 luglio 2021) Di Francesco Santoro: Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri forestali, personale di Arif e semplici volontari al lavoro per tentare di domare un nuovo incendio sviluppatosi in serata nell’area boschiva Difesa Grande a Gravina in Puglia. La situazione sembrava tornata alla normalità ma dopo le 18 le fiamme hanno ripreso vigore. In volo anche un Canadair nel tentativo di fermare l’avanzata del fuoco. nella notte sono proseguite le operazioniper tentare di salvare il gigantesco bosco. —– Scrive Alesio Valente, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 31 luglio 2021) Di Francesco Santoro: Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri forestali, personale di Arif e semplici volontari al lavoro per tentare di domare un nuovo incendio sviluppatosi in serata nell’area boschivain. La situazione sembrava tornata alla normalità ma dopo le 18 le fiamme hanno ripreso vigore. In voloun Canadair nel tentativo di fermare l’avanzata del fuoco.sono proseguite leper tentare diil gigantesco. —– Scrive Alesio Valente, ...

