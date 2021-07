Gotti: “Lens più avanti di noi nella preparazione. Pussetto? Percorso positivo” (Di sabato 31 luglio 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club friulano per commentare la dura sconfitta per 4-1 in amichevole contro il Lens. Ecco le sue parole: “Perdere non fa piacere neanche se si gioca con gli amici. Noi non siamo una squadra di per sé brillante come caratteristiche, la differenza fisica rispetto al Lens è stata evidente. I nostri avversari, molto più avanti nella preparazione, hanno prevalso arrivando per primi sui palloni, vincendo i contrasti e tenendo la palla con più facilità. È stato un test complicato ma che ci ha dato un tono ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) Luca, tecnico dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club friulano per commentare la dura sconfitta per 4-1 in amichevole contro il. Ecco le sue parole: “Perdere non fa piacere neanche se si gioca con gli amici. Noi non siamo una squadra di per sé brillante come caratteristiche, la differenza fisica rispetto alè stata evidente. I nostri avversari, molto più, hanno prevalso arrivando per primi sui palloni, vincendo i contrasti e tenendo la palla con più facilità. È stato un test complicato ma che ci ha dato un tono ...

