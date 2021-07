Gossip Uomini e Donne, il cavaliere ex fidanzato di Belen risponde alla compagna: “Ridici su!” (Di sabato 31 luglio 2021) Simone Bolognesi, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è stato il primo fidanzato di Belen Rodriguez in Italia. I due si sono conosciuti a Riccione e sono stati insieme due anni. Ora l’uomo sta con Federica Lombardi, conosciuta nel programma di Maria De Filippi, che qualche settimana fa sul settimanale “Di Più” ha scritto una lettera nella quale si dichiarava gelosa di Belen e del fatto che tanta gente chiedesse al compagno della sua ex, ignorando completamente lei, la sua attuale fidanzata. Uomini e Donne, Simone Bolognesi ricorda la ex ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 31 luglio 2021) Simone Bolognesi, exdel trono over di, è stato il primodiRodriguez in Italia. I due si sono conosciuti a Riccione e sono stati insieme due anni. Ora l’uomo sta con Federica Lombardi, conosciuta nel programma di Maria De Filippi, che qualche settimana fa sul settimanale “Di Più” ha scritto una lettera nella quale si dichiarava gelosa die del fatto che tanta gente chiedesse al compagno della sua ex, ignorando completamente lei, la sua attuale fidanzata., Simone Bolognesi ricorda la ex ...

Advertising

_rosaria_a : iniziamo a fantasticare su o e h (che poi non siamo nenache noi ma le pagine gossip) tutto è permesso, loro stanno… - andreastoolbox : Sonia Pattarino di Uomini e Donne è diventata mamma: È nata Ginevra - Luke63556848 : @jesuiscialis Bada non intendo per la differenza di età, anche a me piacciono gli uomini sulla cinquantina ma accan… - Giusy60750013 : Questo soggetto ne a combinare di cotte e di crude a uomini e donne ed anche su riviste gossip #Prelemi seguito dal… - andreastoolbox : Uomini e Donne, Luisa Monti operata: Abbiamo dato morte a quella bestiaccia del tumore al seno… -