Gollini | “Al Tottenham mi sento già a casa Questo stadio è fantastico”

(Di sabato 31 luglio 2021) Il portiere del, Pierluigi, appena acquistato dall’Atalanta, ha parlato ai microfoni del club londinese in merito ai suoi primi giorni in Gran Bretagna. Queste le sue parole: “Voglio ringraziare tutti, sono stati gentili e migià a. Mi fa molto piacere, ingrande club ci sono delle persone stupende., mi sono divertito: non vedo l’ora di vederlo pieno durante le partite importanti”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #Tottenham, le prime dichiarazioni di #Gollini dopo l'allenamento aperto ai tifosi - CalcioPillole : #Tottenham, #Gollini: 'Mi sento già a casa, club con persone stupende'. - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Tottenham, le prime dichiarazioni di #Gollini dopo l'allenamento aperto ai tifosi - HarlowC : RT @DiMarzio: #Tottenham, le prime dichiarazioni di #Gollini dopo l'allenamento aperto ai tifosi - gnomini : RT @DiMarzio: #Tottenham, le prime dichiarazioni di #Gollini dopo l'allenamento aperto ai tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Gollini Tottenham

La vittoria della Copa America è stata la consacrazione finale e ora il, che dall' Atalanta ha già preso, è pronto ad affondare il colpo. Solo sullo sfondo il Barcellona , che non ...La vittoria della Coppa America è stata la consacrazione finale e ora il- che dall'Atalanta ha già preso- è pronto ad affondare il colpo . Sullo sfondo il Barcellona, che non ha ...Le parole del portiere italiano dopo la sessione di allenamento allo stadio davanti ai tifosi Dopo l’ufficialità del suo passaggio al Tottenham, Pierluigi Gollini ha incontrato per la prima volta i ti ...Mercato Atalanta: Tomiyasu l'erede di Romero? Intanto gli inglesi accelerano per l'argentino Sembra sempre più lontano da Bergamo il futuro di Cristian ...