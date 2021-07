Golf, Olimpiadi Tokyo: Guido Migliozzi, il bello dei primi tre giri con i big (Di sabato 31 luglio 2021) Comunque vada a finire, per Guido Migliozzi trovarsi nella lotta con i big, ancora una volta, dopo il 4° posto allo US Open, dopo il 13° posto al Travelers Championship, è sintomo di grande forza. Il vicentino, ai suoi primi impatti con tour così diversi da quello europeo, e ancor più con una competizione tanto particolare come quella olimpica, sta dimostrando di poter reggere il passo con i big. Tre sono i colpi che lo dividono dalla zona podio, cinque quelli che lo separano dalla testa occupata dall’americano Xander Schauffele. La chiave di volta: il secondo giro, con i quattro birdie tra la 12 e la 17 e il grande salvataggio alla 18. ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Comunque vada a finire, pertrovarsi nella lotta con i big, ancora una volta, dopo il 4° posto allo US Open, dopo il 13° posto al Travelers Championship, è sintomo di grande forza. Il vicentino, ai suoiimpatti con tour così diversi da quello europeo, e ancor più con una competizione tanto particolare come quella olimpica, sta dimostrando di poter reggere il passo con i big. Tre sono i colpi che lo dividono dalla zona podio, cinque quelli che lo separano dalla testa occupata dall’americano Xander Schauffele. La chiave di volta: il secondo giro, con i quattro birdie tra la 12 e la 17 e il grande salvataggio alla 18. ...

