Gkn, Landini: trattamento antisindacale (Di sabato 31 luglio 2021) Lo scontro si fa più duro di giorno in giorno. La proprietà al prefetto: «La fabbrica va liberata, si interrompa l’occupazione» Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 31 luglio 2021) Lo scontro si fa più duro di giorno in giorno. La proprietà al prefetto: «La fabbrica va liberata, si interrompa l’occupazione»

Advertising

annal1962 : RT @SashaColautti: #Landini alla #GKN. Dopo 22 giorni di vertenza forse andrà a spiegare ai lavoratori inferociti le motivazioni della sua… - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Italia: La Gkn non revoca i 422 licenziamenti, 'la chiusura di Campi Bisenzio è decisa' - VotaSpartaco : RT @SashaColautti: #Landini alla #GKN. Dopo 22 giorni di vertenza forse andrà a spiegare ai lavoratori inferociti le motivazioni della sua… - zazoomblog : Gkn da Landini al tavolo al Mise passando per lattacco della proprietà - #Landini #tavolo #passando #lattacco - MarcoRandellini : RT @AnsaToscana: Gkn: Mise riconvoca tavolo, azienda conferma licenziamenti. Fiom contesta la condotta antisindacale. Landini in fabbrica #… -