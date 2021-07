Giustizia, Zan, legittima difesa. Sotto la propaganda, niente (Di sabato 31 luglio 2021) Era appena finito il Cdm, non s’era fatto in tempo a chiudere la seduta con l’approvazione della riforma Cartabia sulla Giustizia, che già tutti dicevano: “Abbiamo vinto”. C’era il grillino Ricciardi (“spiace per la Lega ma l’abbiamo spuntata noi”) e c’era l’account ufficiale degli ex padani (“la Lega stravince sul M5s”). Poi sono arrivati Patuanelli, Sarti e Bonafede (“abbiamo combattuto e impedito un disastro”) contrapposti a Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini (“abbiamo smontato la riforma di Bonafede”). E già ci si può immaginare quello che accadrà al momento della conversione del ddl alla Camera e al Senato. Il frastuono di un Parlamento post ideologico che ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 31 luglio 2021) Era appena finito il Cdm, non s’era fatto in tempo a chiudere la seduta con l’approvazione della riforma Cartabia sulla, che già tutti dicevano: “Abbiamo vinto”. C’era il grillino Ricciardi (“spiace per la Lega ma l’abbiamo spuntata noi”) e c’era l’account ufficiale degli ex padani (“la Lega stravince sul M5s”). Poi sono arrivati Patuanelli, Sarti e Bonafede (“abbiamo combattuto e impedito un disastro”) contrapposti a Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini (“abbiamo smontato la riforma di Bonafede”). E già ci si può immaginare quello che accadrà al momento della conversione del ddl alla Camera e al Senato. Il frastuono di un Parlamento post ideologico che ...

Giustizia, Zan, legittima difesa. Sotto la propaganda, niente Il Foglio Scalfarotto ironico: "Il ddl Zan che fine ha fatto? Aspettano Fedez che rientra dalle ferie?" La discussione sulla Legge Delega sulla riforma della Giustizia ha catalizzato l'attenzione dei media, oltreché l'attività del Parlamento e del governo, "oscurando" il dibattito e il voto in Aula sul ...

Il capo leghista è affetto dalla sindrome di Zelig? di SERGIO SIMEONE* – Dopo aver assistito agli ultimi posizionamenti politici di Salvini mi sono convinto che il leader leghista deve essere affetto dalla sindrome di Zelig (il personaggio reso famoso ...

