Giulia De Lellis si vaccina e si sente male, ma i no vax attaccano: ‘Sta mentendo’. Lei pubblica la foto (Di sabato 31 luglio 2021) La pometina Giulia De Lellis si è vaccinata contro il Covid-19 e, subito dopo, si è sentita male. “Avevo l’ansia“, ha poi raccontato l’influencer su Instagram. In preda alla preoccupazione Giulia si sarebbe “dimenticata” di scattare la foto della vaccinazione, come hanno fatto centinaia di altri Vip. Per questo motivo la De Lellis è stata anche accusata dai no vax di mentire. Giulia De Lellis: la risposta ai No Vax «Voglio dire ai no vax, o alle persone fuori di testa che dicono che mento sulla mia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 luglio 2021) La pometinaDesi èta contro il Covid-19 e, subito dopo, si è sentita. “Avevo l’ansia“, ha poi raccontato l’influencer su Instagram. In preda alla preoccupazionesi sarebbe “dimenticata” di scattare ladellazione, come hanno fatto centinaia di altri Vip. Per questo motivo la Deè stata anche accusata dai no vax di mentire.De: la risposta ai No Vax «Voglio dire ai no vax, o alle persone fuori di testa che dicono che mento sulla mia ...

