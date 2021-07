Giulia De Lellis attaccata dai no-vax: si sente male dopo il vaccino. (Di sabato 31 luglio 2021) La nota influencer Giulia De Lellis ha fatto recentemente il vaccino Anti-Covid. La conduttrice mostra una foto che sconvolge il web. InstagramLa nota influncer e conduttrice di Love Island Giulia De Lellis ha condiviso recentemente la sua esperienza riguardo la somministrazione del vaccino Anti-Covid. Molti fan si sono chiesti come mai la 25enne non avesse postato un selfie, come molti dei suoi colleghi. Giulia ha così deciso di spiegare cos’è successo veramente. Giulia si sente male e viene ... Leggi su formatonews (Di sabato 31 luglio 2021) La nota influencerDeha fatto recentemente ilAnti-Covid. La conduttrice mostra una foto che sconvolge il web. InstagramLa nota influncer e conduttrice di Love IslandDeha condiviso recentemente la sua esperienza riguardo la somministrazione delAnti-Covid. Molti fan si sono chiesti come mai la 25enne non avesse postato un selfie, come molti dei suoi colleghi.ha così deciso di spiegare cos’è successo veramente.sie viene ...

