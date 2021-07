Giroud si presenta alla grande | il Milan riacciuffa il Nizza all’Allianz Riviera

(Di sabato 31 luglio 2021) Termina con un pareggio per 1-1 l’amichevole di lusso dell’Allianzdel, che rimonta l’iniziale vantaggiofirmato da Gouiri su rigore e lo fa con la prima rete in rossonero di Olivier, che dopo essere entrato da pochi minuti segna con un colpo di testa perfetto il pareggio. Un buon risultato e una prestazione discreta per la squadra di Pioli, che però non è ancora entrata del tutto in condizione e si vede. GLI HIGHLIGHTS Nel primo tempo ritmi forsennati, imposti principalmente dai padroni di casa che vengono spinti dai tifosi francesi presenti, vale a dire gli abbonati provvisti di green pass. Tra ...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Milan, #Giroud si presenta alla grande: decisivo nell'1-1 col #Nizza - sportface2016 : #Milan, #Giroud si presenta alla grande: decisivo nell'1-1 col #Nizza - sportface2016 : #NizzaMilan, #Giroud si presenta alla grande: il video del gol - Simon196_cm : ECCOLOOOOOOO ??. SI PRESENTA COSÌ! CHE FORTE #Giroud #NizzaMilan - sportli26181512 : Milan, jolly Giroud: attaccante affidabile e flessibile: Olivier Giroud si presenta a Milanello per costruire l’ult… -

Ultime Notizie dalla rete : Giroud presenta

Goal.com

Il video del gol di Olivierin Nizza - Milan. Sicome meglio non potrebbe il bomber francese, che all'Allianz Riviera trova l'1 - 1 con un colpo di testa perentorio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. ...Interessante il Milan die Maignan contro i francesi del Nizza , all'Allianz Riviera. A meno ... Lo Sporting sicon un buon ruolino e debbo dire che la quota sembra non un regalo ma ...Il video del gol di Olivier Giroud in Nizza-Milan. Si presenta come meglio non potrebbe il bomber francese, che all’Allianz Riviera trova l’1-1 con un colpo di testa perentorio pochi minuti dopo il su ...Altra amichevole per il Milan, che a Nizza sfida i padroni di casa: Leão titolare, Giroud pronto a debuttare nella ripresa. Esordio anche per Maignan.