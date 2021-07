Giornata mondiale dell’orgasmo | cosa c’è da sapere per viverlo al meglio

(Di sabato 31 luglio 2021) Orgasmo: il 31 luglio si celebra il Global Orgasm Day, un’occasione per sdoganare alcuni clichè e stereotipi sull’autoerotismo, sul piacere e sull’orgasmo. Unache, in alcune parti del mondo, viene celebrata con maratone legate alla masturbazione. Perché il raggiungimento del piacere inizia dalla conoscenza di se stessi. Orgasmo e prima volta per lui e per lei. I consigli dell’esperto guarda le foto ...

vaticannews_it : #30luglio Si celebra oggi la Giornata mondiale contro la #tratta istituita dall'#Onu. La rete globale… - ItalyMFA : Celebriamo oggi la Giornata mondiale ???? contro la tratta degli esseri umani La #Farnesina continua a lavorare att… - vaticannews_it : Ricorre oggi la Giornata Mondiale dell'Amicizia. Mentre sono in corso le #OlimpiadiTokyo2020, ricordiamo due episod… - RobertaAmato20 : RT @FondazioneMed: L’#amicizia è il 1^ passo verso una cultura della pace, grazie a tutti gli #amici di #FondazioneMediolanum #insieme rius… - occhio_notizie : 31 luglio è l'Orgasm Day: la giornata mondiale che celebra l'orgasmo #31luglio #accaddeoggi #santodelgiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale

In primo luogo, il vaccino anti - Covid inoculato alla popolazionenon fornisce alle ... Covid, Cartabellotta (Gimbe): lo spettro della quarta ondata epidemiologica Nelladi giovedì 29 ...MOGYOROD (UNGHERIA) - Valtteri Bottas stampa il miglior tempo dinel venerdì di libere del Gran Premio d'Ungheria. Dopo una mattinata che aveva visto Max ... leader del, al volante ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.59 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.56 La sconfitta di Irma Testa è giustissima, non si può dire nulla. Anz ...La 4×100 mista dell’Italia si è piazzata al quarto posto della finale olimpica. Pellgrini, Di Liddo, Ceccon e Martinenghi hanno battuto il record italiano (addirittura di tre secondi) e per soli 33 ce ...