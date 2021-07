Giorgetti ridisegna il Mise La nuova struttura per cavalcare la ripresa

Leggi su formiche

(Di sabato 31 luglio 2021) Sommerso dal clangore dello scontro sulla riforma della giustizia, in un passaggio che ha visto il governo per ore vivere pericolosamente con addirittura scenari di crisi sull’onda delle critiche dei Cinquestelle, e alla fine risolta positivamente grazie al paziente lavoro di tessitura del presidente del Consiglio Mario Draghi, è passato quasi inosservato il riassetto del ministero dello Sviluppo voluto da Giancarloe approvato dal Cdm nella stessa seduta in cui è stata data via libera alla riforma predisposta dalla Guardasigilli, Marta Cartabia. Eppure si tratta di un cambiamento importante che impatta sulla strategia di politica industriale dell’esecutivo dopo ...