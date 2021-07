Gino Paoli malato, cancellati i concerti dell’artista per motivi di salute: le condizioni del cantante (Di sabato 31 luglio 2021) Un’altra data cancellata per Gino Paoli, artista che questa estate ha dovuto annullare più di un concerto per le condizioni di salute. I fan del cantautore sono molto preoccupati dalle rinunce al palco, dopo che anche l’ultimo forfait al Festival La Versiliana è stato causato dal suo stato di salute precario. Non è chiaro esattamente quali siano le reali condizioni di Gino Paoli, ma è noto che il cantautore soffra di una forma di labirintite acuta. Gino Paoli, concerto annullato per le condizioni di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 31 luglio 2021) Un’altra data cancellata per, artista che questa estate ha dovuto annullare più di un concerto per ledi. I fan del cantautore sono molto preoccupati dalle rinunce al palco, dopo che anche l’ultimo forfait al Festival La Versiliana è stato causato dal suo stato diprecario. Non è chiaro esattamente quali siano le realidi, ma è noto che il cantautore soffra di una forma di labirintite acuta., concerto annullato per ledi ...

Pamelitanaa : Pure Gino Paoli ha sospeso il tour ..non sta bene.. mah - zazoomblog : Gino Paoli annulla un altro concerto per motivi di salute: come sta - #Paoli #annulla #altro #concerto - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Malore per Gino Paoli, annullati i due #Concerti di #Brescia e #Lucca -… - amaliocremones3 : Annullato il concerto di Gino Paoli al parco della Versiliana - Rufus_in_F4bula : RT @FrancescoKento: A Gaetano Curreri @stadioofficial mi lega un ricordo bellissimo: quello del palco condiviso con lui, Gino Paoli e Giul… -