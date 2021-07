Gino Paoli, concerto alla Versiliana annullato per motivi di salute (Di sabato 31 luglio 2021) Il concerto di Gino Paoli in programma domenica 8 agosto al 42° Festival della Versiliana “è stato annullato per motivi di salute dell’artista”. A riferirlo è la fondazione La Versiliana, che invia al cantautore “i più sinceri auguri di pronta guarigione”, informando che “sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti entro il 23 agosto: i biglietti acquistati alla biglietteria della Versiliana saranno rimborsati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 luglio 2021) Ildiin programma domenica 8 agosto al 42° Festival della“è statoperdidell’artista”. A riferirlo è la fondazione La, che invia al cantautore “i più sinceri auguri di pronta guarigione”, informando che “sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti entro il 23 agosto: i biglietti acquistatibiglietteria dellasaranno rimborsati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ilmessaggeroit : Gino Paoli, ansia per le condizioni di salute: annullati altri due concerti. Come sta - francang1950 : RT @Adnkronos: Il concerto di #GinoPaoli era in programma domenica 8 agosto. - Adnkronos : Il concerto di #GinoPaoli era in programma domenica 8 agosto. - MaricaGusmitta : RT @HuffPostItalia: Concerto di Gino Paoli annullato per 'motivi di salute' - occhio_notizie : Ancora un concerto cancellato -