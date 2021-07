Gazzetta del Mezzogiorno, stop alle pubblicazioni fino alla vendita della testata. I giornalisti: “È bene comune da tutelare” (Di sabato 31 luglio 2021) Ricomincia l’incubo per i giornalisti e i lavoratori della Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano pugliese che da lunedì interromperà le pubblicazioni in edicola. La decisione è stata dei vertici di Ledi srl, che fa capo ai fratelli Ladisa e dal 10 dicembre, a causa del fallimento della società Edisud, ha ottenuto dal tribunale di Bari la gestione provvisoria della testata in attesa dell’aggiudicazione definitiva. Ed è proprio la proposta per l’aggiudicazione definitiva avanzata dal gruppo barese a non aver convinto i lavoratori della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Ricomincia l’incubo per ie i lavoratoridel, quotidiano pugliese che da lunedì interromperà lein edicola. La decisione è stata dei vertici di Ledi srl, che fa capo ai fratelli Ladisa e dal 10 dicembre, a causa del fallimentosocietà Edisud, ha ottenuto dal tribunale di Bari la gestione provvisoriain attesa dell’aggiudicazione definitiva. Ed è proprio la proposta per l’aggiudicazione definitiva avanzata dal gruppo barese a non aver convinto i lavoratori...

