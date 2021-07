Gazzetta del Mezzogiorno | stop alle pubblicazioni fino alla vendita della testata I giornalisti | ' È bene comune da tutelare'

Advertising

LaStampa : Editoria, chiude i battenti La Gazzetta del Mezzogiorno - carlolaudisa : Ruggito #Inter: tutto su #Nandez. 2 milioni di differenza prima del summit decisivo con il #Cagliari .… - Gazzetta_it : Sarà @Cristiano il grande assente del Trofeo Berlusconi: i bianconeri non lo convocano contro il Monza #Juventus - NSoave : RT @edmondo_soave: Se chiude la Gazzetta del Mezzogiorno, chiude un pezzo di democrazia al Sud. Uno schiaffo a un territorio che tenta di r… - edmondo_soave : Se chiude la Gazzetta del Mezzogiorno, chiude un pezzo di democrazia al Sud. Uno schiaffo a un territorio che tenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta del

Ricomincia l'incubo per i giornalisti e i lavoratori dellaMezzogiorno , quotidiano pugliese che da lunedì interromperà le pubblicazioni in edicola. La decisione è stata dei vertici di Ledi srl , che fa capo ai fratelli Ladisa e dal 10 dicembre, ..."Ci ho provato fino alla fine, nessun rimorso, perché è stata una gara combattutissima, diversa da tutte le altre in ogni dettaglio. Abbiamo sudato per ogni prova, bella, bella bella. La rifarei altre ...Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Messina Centro, supportati dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile, hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali del ...BARI - “Le drammatiche ore che sta vivendo la Gazzetta del Mezzogiorno richiedono da parte di tutti uno sforzo e un impegno straordinario. La Gazzetta, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è un patrim ...