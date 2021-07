Gazzetta del Mezzogiorno, Fitto: 'Non possiamo restare senza il nostro giornale' (Di sabato 31 luglio 2021) 'Per noi di Fratelli d'Italia Puglia questo principio è così sacrosanto che non ci rassegniamo all'idea che domani La Gazzetta del Mezzogiorno non sarà in edicola. Lo diciamo con la consapevolezza e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 luglio 2021) 'Per noi di Fratelli d'Italia Puglia questo principio è così sacrosanto che non ci rassegniamo all'idea che domani Ladelnon sarà in edicola. Lo diciamo con la consapevolezza e ...

Advertising

davidefaraone : Così come Speranza stava per pubblicare un libro quando ancora la pandemia imperava, ora Zan preannuncia l’uscita d… - carlolaudisa : Ruggito #Inter: tutto su #Nandez. 2 milioni di differenza prima del summit decisivo con il #Cagliari .… - Gazzetta_it : Sarà @Cristiano il grande assente del Trofeo Berlusconi: i bianconeri non lo convocano contro il Monza #Juventus - Emir03170967 : RT @Alisa44718330: Domani per l'ultima volta sarà in edicola La gazzetta del mezzogiorno dopo 134 anni, non è mai stato un giornale antimaf… - VincenzoLentin1 : RT @STOCALCIO1: ???? Marcelo #Brozovic ha il contratto in scadenza con l'#Inter e, secondo scrive @Gazzetta_it, a breve si discuterà del rinn… -