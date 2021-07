Gare Olimpiadi oggi, orari Italia di sabato 31 luglio 2021: diretta tv e streaming finali e medaglie (Di sabato 31 luglio 2021) Siamo arrivati all’ottava giornata delle Olimpiadi di Tokyo! Per la giornata di oggi, sabato 31 luglio, sono in palio altre 17 medaglie d’oro da assegnare. Anche oggi sono tanti gli Italiani che si metteranno in gioco per ottenere le medaglie. La giornata di oggi inizierà con il primo terzo giro del golf maschile – alle ore 0:30 – nello stesso orario in cui scatta la staffetta mista del Triathlon. Si conclude il tutto alle 15:00 con i ripescaggi di Beach volley maschile e femminile. Olimpiadi 31 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 luglio 2021) Siamo arrivati all’ottava giornata delledi Tokyo! Per la giornata di31, sono in palio altre 17d’oro da assegnare. Anchesono tanti glini che si metteranno in gioco per ottenere le. La giornata diinizierà con il primo terzo giro del golf maschile – alle ore 0:30 – nello stessoo in cui scatta la staffetta mista del Triathlon. Si conclude il tutto alle 15:00 con i ripescaggi di Beach volley maschile e femminile.31 ...

Advertising

SkyTG24 : Tokyo, altre due medaglie di bronzo per l'Italia con Quadarella e Testa - SkySport : Olimpiadi, il calendario e le gare in programma oggi #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Irma Testa, Simona Quadarella, Antonino Pizzolato, Mattia Camboni, Mauro Nespoli, Jessica Rossi-Mauro De Filippis e… - luccozza : avete veramente scambiato le Olimpiadi per le gare a squadre del centro vacanze altrimenti non si spiega - fearlessdosed : Scusate ma perché non vediamo gare che riguardano gli italiani GIA VEDIAMO POCHISSIME OLIMPIADI POI MANCO GLI ITALIANI #GiochiOlimpici -