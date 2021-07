Gaetano Curreri si sente male sul palco: ricoverato in terapia intensiva (Di sabato 31 luglio 2021) Sono tornati di nuovo a fare musica il 24 luglio gli Stadio ma alla seconda tappa qualcosa è andato storto. Il gruppo si stava esibendo ieri a San Benedetto del Tronto quando all’improvviso il cantante Gaetano Curreri, leader degli Stadio si è sentito male mentre era in corso una esibizione. Curreri è svenuto durante il concerto, alla fine della serata; la band avrebbe dovuto esibirsi nelle ultime canzoni previste dalla scaletta ma Curreri non ce l’ha fatta. Il cantante ha accusato un malore, non sappiamo ancora di che genere. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso per permettere al personale del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 31 luglio 2021) Sono tornati di nuovo a fare musica il 24 luglio gli Stadio ma alla seconda tappa qualcosa è andato storto. Il gruppo si stava esibendo ieri a San Benedetto del Tronto quando all’improvviso il cantante, leader degli Stadio si è sentitomentre era in corso una esibizione.è svenuto durante il concerto, alla fine della serata; la band avrebbe dovuto esibirsi nelle ultime canzoni previste dalla scaletta manon ce l’ha fatta. Il cantante ha accusato un malore, non sappiamo ancora di che genere. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso per permettere al personale del ...

