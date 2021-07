Gaetano Curreri, malore sul palco per il leader degli Stadio. Il gruppo: “È in terapia intensiva” (Di sabato 31 luglio 2021) Gaetano Curreri, cantautore e leader degli Stadio, si è sentito male durante un concerto. Mentre si stava esibendo, riportano le fonti, si è accasciato a terra: immediato il trasporto in ospedale, dove sarebbe ancora ricoverato in terapia intensiva. Ancora poco chiare le cause del malore. malore per Gaetano Curreri degli Stadio: si accascia sul palco Il brutto episodio è avvenuto ieri sera, durante un concerto degli ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 31 luglio 2021), cantautore e, si è sentito male durante un concerto. Mentre si stava esibendo, riportano le fonti, si è accasciato a terra: immediato il trasporto in ospedale, dove sarebbe ancora ricoverato in. Ancora poco chiare le cause delper: si accascia sulIl brutto episodio è avvenuto ieri sera, durante un concerto...

