Gaetano Curreri, malore sul palco per il cantante degli Stadio: come sta (Di sabato 31 luglio 2021) Gaetano Curreri, storico leader degli Stadio, è stato ricoverato in terapia intensiva in seguito a un malore. Momenti di paura per il cantante e tastierista che si trovava sul palcoscenico della rassegna estiva Nel cuore, nell'anima, in programma a San Benedetto del Tronto. La sera del 30 luglio 2021 Curreri si stava esibendo insieme al Solis Strings Quartet sulle note di Piazza Grande, il celebre brano del compianto Lucio Dalla, suo grande amico al quale è stato molto legato sia personalmente che professionalmente. Una scaletta impeccabile ed emozionante, ...

