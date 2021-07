Gaetano Curreri, malore per il cantante degli Stadio: è in terapia intensiva (Di sabato 31 luglio 2021) Paura per il leader degli Stadio. Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Ascoli Piceno dopo essersi sentito male durante il concerto a San Benedetto del Tronto; tappa del tour della band iniziato il 24 luglio. A diffondere rapidamente la notizia sui social sono stati i compagni della band, il bassista Roberto Drovandi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 31 luglio 2021) Paura per il leaderè ricoverato inall’ospedale di Ascoli Piceno dopo essersi sentito male durante il concerto a San Benedetto del Tronto; tappa del tour della band iniziato il 24 luglio. A diffondere rapidamente la notizia sui social sono stati i compagni della band, il bassista Roberto Drovandi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

