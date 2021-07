Gaetano Curreri, le condizioni dopo il malore: il messaggio degli ‘Stadio’ (Di sabato 31 luglio 2021) Gaetano Curreri è stato colto da un malore durante un concerto. A qualche ora di distanza il suo gruppo ha dato notizie sul suo stato di salute. Ecco tutti i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 31 luglio 2021)è stato colto da undurante un concerto. A qualche ora di distanza il suo gruppo ha dato notizie sul suo stato di salute. Ecco tutti i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - RaiNews : Sarebbe di origine cardiaca il malore accusato ieri sera da #GaetanoCurreri sul finire del concerto che il cantante… - fanpage : #GaetanoCurreri sta meglio, ha superato l'infarto - LuigiF97101292 : RT @_marcomontanari: Manca un dettaglio non da poco... - Giornaleditalia : Gaetano Curreri come sta: le condizioni del cantante dopo il malore -