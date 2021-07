Gaetano Curreri | il mondo della musica sotto shock | “Forza | sei una roccia”

Leggi su zon

(Di sabato 31 luglio 2021) Fioccano i messaggi di sostegno per, il leader degli Stadio ricoverano in terapia intensiva dopo il malore sul palco. Le parole di Vasco Rossi e non solo, 69 anni, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno da ieri sera. Il cantante aveva accusato un malore venerdì sera, durante un concerto a San Benedetto Del Tronto. Proprio quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni,si è accasciato a terra e lo spettacolo è stato immediatamente sospeso per permettere al personale del 118 di intervenire. Nella tarda mattina di sabato la band ...