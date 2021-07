Gaetano Curreri, il grave precedente: la caduta a Castelraimondo (Di sabato 31 luglio 2021) Gaetano Curreri, è oro ricoverato in terapia intensiva ad Ascoli Piceno: non è la prima volta che sta male durante un’esibizione Gaetano Curreri (Getty Images)Questa mattina molti giornali e siti hanno aperto con la notizia del malore di Gaetano Curreri, il cantante degli Stadio che stava per accasciarsi sul palco ieri sera durante un’esibizione a San Benedetto del Tronto. Ora è in terapia intensiva dell’ospedale di Ascoli lasciando fan, colleghi e il resto della band (che con l’intervento immediato ha impedito che cadesse a terra) in apprensione. Si è trattato in un ... Leggi su ck12 (Di sabato 31 luglio 2021), è oro ricoverato in terapia intensiva ad Ascoli Piceno: non è la prima volta che sta male durante un’esibizione(Getty Images)Questa mattina molti giornali e siti hanno aperto con la notizia del malore di, il cantante degli Stadio che stava per accasciarsi sul palco ieri sera durante un’esibizione a San Benedetto del Tronto. Ora è in terapia intensiva dell’ospedale di Ascoli lasciando fan, colleghi e il resto della band (che con l’intervento immediato ha impedito che cadesse a terra) in apprensione. Si è trattato in un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - RaiNews : Sarebbe di origine cardiaca il malore accusato ieri sera da #GaetanoCurreri sul finire del concerto che il cantante… - fanpage : #GaetanoCurreri sta meglio, ha superato l'infarto - iitslara_ : RT @RtVecchio: Noemi ai ragazzi del Giffoni: “Mando un bacio grande a Gaetano Curreri. Se non fossi venuta qui da voi, sarei andata ad Asco… - ARCHINIANARCHIN : RT @RtVecchio: Noemi ai ragazzi del Giffoni: “Mando un bacio grande a Gaetano Curreri. Se non fossi venuta qui da voi, sarei andata ad Asco… -