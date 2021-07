Gaetano Curreri ha superato l’infarto | la band | “Siamo veramente felici”

(Di sabato 31 luglio 2021) Stava per intonare la canzone del suo amico Lucio Dalla, Piazza Grande, nonché il suo cavallo di battaglia; quando all’improvviso ha accusato un malore sul palco di San Benedetto del Tronto. Nella tarda serata di ieri, venerdì 30 luglio; il leader degli Stadio, 69 anni, non è riuscito più a leggere il testo sul … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

ROMA - Malore sul palco per. Il frontman degli Stadio, ieri sera mentre stava regalando agli spettatori di San Bendetto del Tronto il bis a pochi minuti dalla fine dell'esibizione, ha dovuto interrompere la sua ...'Sto meglio, ringrazio tutti per i messaggi e per l'affetto dimostratomi': il sollievo per le condizioni di di, leader degli Stadio, arriva in tarda mattina, dopo ore di paura.è stato colpito da malore durante il concerto di ieri sera a San Benedetto del Tronto, nell'Ascolano. 'Siamo ...Ci sono novità sulle condizioni di salute del frontman degli 'Stadio', Gaetano Curreri. Il cantante ha avuto un infarto, ma ora sta meglio.Gaetano Curreri, leader degli Stadio, nelle scorse ore è stato colpito da un malore. Il gruppo ha fatto sapere come sta ora il cantante ...