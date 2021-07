Gaetano Curreri “ha superato l’infarto e adesso sta bene, ringrazia tutti per le belle parole” (Di sabato 31 luglio 2021) Si stava per esibire a San benedetto del Tronto sulle note di Piazza Grande di Lucio Dalla quando, all’improvviso, un malore lo ha fatto accasciare a terra. Soccorso dai musicisti sul palco, Gaetano Curreri, cantante degli Stadio di 69 anni, è stato portato ieri notte in ospedale ad Ascoli, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Ora per fortuna i compagni di band, il chitarrista Andrea Fornili e il bassista Roberto Drovandi, annunciano che Curreri sta bene: “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Si stava per esibire a Sandetto del Tronto sulle note di Piazza Grande di Lucio Dalla quando, all’improvviso, un malore lo ha fatto accasciare a terra. Soccorso dai musicisti sul palco,, cantante degli Stadio di 69 anni, è stato portato ieri notte in ospedale ad Ascoli, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Ora per fortuna i compagni di band, il chitarrista Andrea Fornili e il bassista Roberto Drovandi, annunciano chesta: “Siamo veramente felici di comunicarvi chehabrillantementee ...

Advertising

RaiNews : Sarebbe di origine cardiaca il malore accusato ieri sera da #GaetanoCurreri sul finire del concerto che il cantante… - MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - 24Trends_Italia : 1. Gaetano Curreri - 100mille+ 2. Olimpiadi oggi - 50mille+ 3. Trofeo Berlusconi - 20mille+ 4. Lil Uzi Vert - 20mil… - tusciaweb : Gaetano Curreri colpito da un infarto durante il concerto, migliorano le sue condizioni dopo la notte in terapia… -