Gaetano Curreri degli Stadio ricoverato d’urgenza, le sue condizioni di salute (Di sabato 31 luglio 2021) Gaetano Curreri degli Stadio ricoverato d’urgenza: si trova in terapia intensiva. L’artista ha accusato un malore durante un concerto a San Benedetto del Tronto, nella serata di ieri, quando è svenuto sul palco ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. Gli Stadio stavano per concludere il loro concerto quando, a poche canzoni dal termine, Gaetano Curreri ha accusato un malore ed è svenuto. Lo show è stato immediatamente sospeso. Curreri, 69 anni di età, è stato trasportato nel più vicino ospedale per poi ... Leggi su optimagazine (Di sabato 31 luglio 2021): si trova in terapia intensiva. L’artista ha accusato un malore durante un concerto a San Benedetto del Tronto, nella serata di ieri, quando è svenuto sul palco ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. Glistavano per concludere il loro concerto quando, a poche canzoni dal termine,ha accusato un malore ed è svenuto. Lo show è stato immediatamente sospeso., 69 anni di età, è stato trasportato nel più vicino ospedale per poi ...

