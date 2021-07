Gaetano Curreri collassa sul palco, paura per il cantante degli Stadio: è in terapia intensiva (Di sabato 31 luglio 2021) paura per : il leader degli è svenuto durante un concerto a San Benedetto del Tronto . Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni il cantante ha accusato il malore. Lo spettacolo è stato ... Leggi su leggo (Di sabato 31 luglio 2021)per : il leaderè svenuto durante un concerto a San Benedetto del Tronto . Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni ilha accusato il malore. Lo spettacolo è stato ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Radio1Rai : ??Paura per Gaetano #Curreri Ieri sera durante un concerto a San Benedetto del Tronto il leader degli… - Corriere : Malore per Gaetano Curreri durante un concerto: il cantante degli Stadio in terapia intensiva - Open_gol : Il cantante degli Stadio si è accasciato all'improvviso durante il concerto: ora è ricoverato in terapia intensiva - Stevenpopart : RT @Radio1Rai: ??Paura per Gaetano #Curreri Ieri sera durante un concerto a San Benedetto del Tronto il leader degli @stadioofficial è svenu… -