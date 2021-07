Francesco Oppini rompe il silenzio dopo la rottura con Tommaso Zorzi | “Lo trovo surreale” FOTO

(Di sabato 31 luglio 2021) Commenti omofobi diche avrebbero fatto irritareE pensare che all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 avevano stretto un rapporto talmente forte chee Tomasosi erano giurati amicizia eterna. A quanto par non è così, infatti l’imprenditore piemontese e il rampollo meneghino hanno qualsiasi tipo di rapporto L'articolo proviene da KontroKultura.

Karina ha poi fatto le pulci a Tommaso Zorzi e, avendo pure paroline tutt'altro che tenere per Alba Parietti. Quindi è stato il turno d i Manuela e Stefano di Temptation Island . '...Non c'è verso di fare andare avanti l'amicizia tra Tommaso Zorzi e. Nelle ultime ore, nuovi capitoli sono stati scritti e il finale sembra essere tutt'altro che lieto, a tal punto da assistere al defollow dell'influencer sul profilo Instagram del ...L'ex opinionista di Barbara d'Urso ne ha per tutti: l'affondo sulla dama torinese, su Oppini e Zorzi, e su Manuela e Stefano di Temptation Island ...Potrebbe interessarti: Francesco Oppini difende Tommaso Zorzi. Tommaso risponderà? Francesco Oppini rompe il silenzio e risponde a Tommaso Zorzi? GF Vip, Francesco e Tommaso: un’amicizia speciale. Leg ...