Francesco Oppini rompe il silenzio dopo la rottura con Tommaso Zorzi: "Lo trovo surreale" (FOTO) (Di sabato 31 luglio 2021) Commenti omofobi di Oppini che avrebbero fatto irritare Zorzi E pensare che all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 avevano stretto un rapporto talmente forte che Francesco Oppini e Tomaso Zorzi si erano giurati amicizia eterna. A quanto par non è così, infatti l'imprenditore piemontese e il rampollo meneghino hanno qualsiasi tipo di rapporto L'articolo proviene da KontroKultura.

