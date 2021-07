Formula Uno, Chris Horner della Red Bull: “Mercedes? Sorpreso dai commenti” (Di sabato 31 luglio 2021) Il weekend del Gran Premio d’Ungheria si fa sempre più teso. Almeno nelle dichiarazioni della Red Bull e della Mercedes, i due leviatani pronti alla scontro per i due allori della categoria. La Formula Uno ha imparato a conoscere Chris Horner e la sua schiettezza. Il team principal dell’attuale scuderia leader di entrambe le classifiche iridate (Max Verstappen è primo nella graduatoria dedicata ai piloti) si è detto “Sorpreso” dalla dichiarazioni dei rivali dopo i fatti avvenuti nel Gran Premio d’Inghilterra. Tutti ricorderanno, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Il weekend del Gran Premio d’Ungheria si fa sempre più teso. Almeno nelle dichiarazioniRed, i due leviatani pronti alla scontro per i due alloricategoria. LaUno ha imparato a conosceree la sua schiettezza. Il team principal dell’attuale scuderia leader di entrambe le classifiche iridate (Max Verstappen è primo nella graduatoria dedicata ai piloti) si è detto “” dalla dichiarazioni dei rivali dopo i fatti avvenuti nel Gran Premio d’Inghilterra. Tutti ricorderanno, ...

