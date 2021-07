Flash Gordon, Taika Waititi ha cambiato idea: il nuovo film sarà in live-action (Di sabato 31 luglio 2021) Taika Waititi sta lavorando alla sceneggiatura di un nuovo film con protagonista Flash Gordon e il progetto sarà ora live-action. Flash Gordon sembra destinato a tornare sul grande schermo e il progetto scritto da Taika Waititi, inizialmente ideato come film animato, ora è diventato live-action. A rivelarlo è stato il produttore John Davis in un'intervista rilasciata a Collider in cui ha avuto occasione di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 luglio 2021)sta lavorando alla sceneggiatura di uncon protagonistae il progettoorasembra destinato a tornare sul grande schermo e il progetto scritto da, inizialmenteto comeanimato, ora è diventato. A rivelarlo è stato il produttore John Davis in un'intervista rilasciata a Collider in cui ha avuto occasione di ...

Advertising

DebDarkPetal : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | È online il ventesimo episodio della serie QUEEN - THE GREATEST: I QUEEN AL CINEMA, PARTE 1: FLASH GORDON ??… - ComunitaQueenIT : #NEWS | È online il ventesimo episodio della serie QUEEN - THE GREATEST: I QUEEN AL CINEMA, PARTE 1: FLASH GORDON… - d_cassandro : @matteocaccia Sembra il nome di un cattivo di Flash Gordon, un perfido ciambellano dell'imperatore Ming. - MiccioReggiano : @frankponch72 Sta bene, viaggia a 100 e al prossimo governo di cdx espresso tramite elezioni politiche, schizzerà a… - angelopaoletti3 : @music_and_man Non trovo in rete il video, orrido in ogni caso metterci la musica di Flash Gordon...Ho letto cmq ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash Gordon Flash Gordon: Taika Waititi al lavoro su film in live - action Secondo quanto riportato da Collider , il progetto animato su Flash Gordon sul quale il regista e sceneggiatore Taika Waititi sta lavorando da un paio di anni, sarebbe stato trasformato in una pellicola live - action. Lo ha affermato il produttore John Davis ...

J.K. Simmons tornerà nell'Universo DC? Ecco dove lo vedremo e chi interpreterà ... "Sono più che emozionata all'idea di incarnare Barbara Gordon, la vostra Batgirl! Non riesco ... quello di Christina Hodson , già autrice degli script di Birds of Prey e dell'atteso The Flash di Andy ...

Flash Gordon: Taika Waititi al lavoro su film in live-action – Lo Spazio Bianco Lo Spazio Bianco Flash Gordon, Taika Waititi ha cambiato idea: il nuovo film sarà in live-action Taika Waititi sta lavorando alla sceneggiatura di un nuovo film con protagonista Flash Gordon e il progetto sarà ora live-action. Flash Gordon sembra destinato a tornare sul grande schermo e il proget ...

Flash Gordon: Taika Waititi al lavoro su film in live-action Secondo quanto riportato da Collider, il progetto animato su Flash Gordon sul quale il regista e sceneggiatore Taika Waititi sta lavorando da un paio di anni, sarebbe stato trasformato in una pellicol ...

Secondo quanto riportato da Collider , il progetto animato susul quale il regista e sceneggiatore Taika Waititi sta lavorando da un paio di anni, sarebbe stato trasformato in una pellicola live - action. Lo ha affermato il produttore John Davis ...... "Sono più che emozionata all'idea di incarnare Barbara, la vostra Batgirl! Non riesco ... quello di Christina Hodson , già autrice degli script di Birds of Prey e dell'atteso Thedi Andy ...Taika Waititi sta lavorando alla sceneggiatura di un nuovo film con protagonista Flash Gordon e il progetto sarà ora live-action. Flash Gordon sembra destinato a tornare sul grande schermo e il proget ...Secondo quanto riportato da Collider, il progetto animato su Flash Gordon sul quale il regista e sceneggiatore Taika Waititi sta lavorando da un paio di anni, sarebbe stato trasformato in una pellicol ...