Fiume Sacco Ciacciarelli Lega | “Dove sono finiti i fondi per la bonifica?”

POLITICA – "In riferimento all'episodio di moria di pesci nel Fiume Sacco, nel comune di Ceccano, sto preparando un'interrogazione a Zingaretti per capire dove siano finiti i fondi per la bonifica della Valle del Sacco e richiedere ad Arpa di verificare la causa della morte dei pesci". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Siamo stanchi di sentire solo parole mentre l'ambiente continua ad essere distrutto in questo modo! Siamo ancora ai piani di caratterizzazione, mentre dal punto di vista ...

