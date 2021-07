Firenze | calciante scatena rissa | tre feriti | intervengono i carabinieri

Advertising

La discussione è poi proseguita nel vicino negozio di un parrucchiere, dove ilavrebbe avuto una colluttazione con il titolare, il quale avrebbe esibito una pistola , legalmente detenuta, ...Una lite aè finita con una pistola, ma per fortuna senza colpi esplosi. In zona Isolotto unpregiudicato 52enne ha aggredito una persona in un bar. In difesa della vittima è intervenuta una ...All'interno di un bar e poi in strada, per futili motivi, un 52enne italiano, pregiudicato, calciante fiorentino, ha aggredito un uomo, in difesa del quale sarebbe intervenuta una terza persona. La di ...Tre persone ferite e portate al pronto soccorso di Careggi e Santa Maria Nuova per una lite accaduta, su più fasi, in una strada dell’Isolotto, via Maccari. I carabinieri ricostruiscono finora che all ...