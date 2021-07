Finale Zverev-Khachanov in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Tokyo 2020 (Di domenica 1 agosto 2021) Alexander Zverev e Karen Khachanov sono i finalisti della competizione valevole per le Olimpiadi di Tokyo 2020, pronti a giocarsi la medaglia d’oro nipponica. Il tedesco ha sconfitto in tre set Novak Djokovic, attuando una rimonta inaspettata e infrangendo i sogni di gloria del numero 1 serbo; i russo, invece, non ha avuto particolari problemi a domare l’impeto di Pablo Carreno-Busta. La Finale andrà in scena oggi, domenica 1 agosto, non prima delle ore 05.00 italiane. La diretta televisiva della disputa tra i due tennisti sarà offerta da Discovery+ (disponibile inoltre ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Alexandere Karensono i finalisti della competizione valevole per le Olimpiadi di, pronti a giocarsi la medaglia d’oro nipponica. Il tedesco ha sconfitto in tre set Novak Djokovic, attuando una rimonta inaspettata e infrangendo i sogni di gloria del numero 1 serbo; i russo, invece, non ha avuto particolari problemi a domare l’impeto di Pablo Carreno-Busta. Laandrà in scena, domenica 1 agosto, non prima delle ore 05.00 italiane. Latelevisiva della disputa tra i due tennisti sarà offerta da Discovery+ (disponibile inoltre ...

Advertising

sportface2016 : +++ADDIO SOGNO OLIMPICO PER NOVAK #DJOKOVIC: #ZVEREV VINCE IN RIMONTA E VOLA IN FINALE+++ #Tennis #Tokyo2020 #Olimpiadi - WeAreTennisITA : CI RIESCE ZVEREV ?? È Sascha a fermare la corsa di Djokovic alle Olimpiadi ?? Vince per 1-6 6-3 6-1 e raggiunge la f… - ilveggente_it : ?? #TENNIS #TOKYO2020 #Zverev Vs #Khachanov è la finale del torneo di tennis olimpico maschile di #Tokyo2020 che si… - i7185 : @SuperTennisTv Non c'è partita su....Zverev è nettamente superiore ad un Khachanov che non si sa come è arrivato in finale... - Peacefullizall3 : RT @OA_Sport: Tennis, Olimpiadi Tokyo: Zverev e Khachanov si contendono il titolo nel singolare maschile. Ma non è l'unica finale dell'ulti… -