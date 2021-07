Ferrari, cambio Power unit per Sainz: rottura del coprifuoco ma senza penalità (Di sabato 31 luglio 2021) rottura del coprifuoco in casa Ferrari. La Scuderia del Cavallino è ricorso al primo dei due 'jolly' stagionali per sostituire la Power unit di Carlos Sainz , andando a sostituire l'unità nella serata ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 31 luglio 2021)delin casa. La Scuderia del Cavallino è ricorso al primo dei due 'jolly' stagionali per sostituire ladi Carlos, andando a sostituire l'à nella serata ...

